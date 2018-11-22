Олимпийский чемпион приостановил карьеру из-за пьяного дебоша на соревнованиях

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Канадский керлингист Райан Фрай объявил о временном приостановлении карьеры из-за инцидента на турнире World Curling Tour, передает «Советский спорт».

Олимпийский чемпион 2014 года вместе с товарищами по команде вышел на лед в состоянии сильного алкогольного опьянения и вел себя неподобающим образом. Впоследствии спортсмены были сняты с соревнований.

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«В связи с произошедшими событиями, я решил покинуть команду. Для меня это очень сложно, но сейчас мне нужно сосредоточиться на личностном развитии и росте. Я желаю команде успехов. Пока не могу сказать, когда вернусь в состав. Я нацелен на то, чтобы скорее достичь своих целей, прийти в себя после этого инцидента и вновь вернуться в спорт», — написал Фрай в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в покушении на убийство гонщик вернется в мотоспорт.