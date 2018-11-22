Самарский депутат в шоке от трат «Крыльев Советов»
Заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов провел встречу с руководством футбольного клуба «Крылья Советов», сообщает «Советский спорт».
В своем инстаграме представитель думы выразил негодование суммой, которая обошлась «Крыльям» при подписании контракта с вратарем Сергеем Рыжиковым. По словам Степанова, переход двукратного чемпиона России из «Рубина» обошелся самарскому клубу в 68 млн рублей.
«У нас был на контракте Гиорги Лория, его выгоняют с оплатой неустойки 26 млн рублей. Следом берут Сергея Рыжикова, 38 лет отроду, аж на два года, с зарплатой 3,5 млн руб в месяц.
За год он заработает 42 млн, а если к этому прибавить те 26 млн, то получится, что замена вратаря сборной Грузии на 38-летнего мужчину области (поскольку клуб бюджетный) обошелся в 68 млн рублей, то есть $1 млн!», — написал Степанов.
Ранее сообщалось, что Рыжиков расстроен уходом Андрея Тихонова с поста главного тренера «Крыльев Советов».
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Сегодня, как и обещали, поехал на совещание с руководством клуба КС. Диалог получился интересным, хотя на ряд вопросов я не получил ответы. Все их не перечислю, но постараюсь передать мое негодование. Разберём лишь один-ВРАТАРЬ. У нас был на контракте Георгий Лория (5 последних матчей за сборную Грузии отстоял на 0), его выгоняют с оплатой неустойки 26 млн. руб., следом берут Сергея Рыжикова, 38 лет отроду, аж на 2 года, с зарплатой 3,5 млн руб/мес. За год он заработает 42 млн, а если к этому прибавить те 26 млн, то получится, что замена вратаря сборной Грузии на 38 летнего мужчину области (поскольку клуб бюджетный) обошёлся в 68 млн руб, т.е. 1 млн $!!! Может конечно это наш Дэвид Джеймс, тогда у него ещё 2 года до выхода в майке национальной сборной��