Самарский депутат в шоке от трат «Крыльев Советов»

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Заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов провел встречу с руководством футбольного клуба «Крылья Советов», сообщает «Советский спорт».

В своем инстаграме представитель думы выразил негодование суммой, которая обошлась «Крыльям» при подписании контракта с вратарем Сергеем Рыжиковым. По словам Степанова, переход двукратного чемпиона России из «Рубина» обошелся самарскому клубу в 68 млн рублей.

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«У нас был на контракте Гиорги Лория, его выгоняют с оплатой неустойки 26 млн рублей. Следом берут Сергея Рыжикова, 38 лет отроду, аж на два года, с зарплатой 3,5 млн руб в месяц.

За год он заработает 42 млн, а если к этому прибавить те 26 млн, то получится, что замена вратаря сборной Грузии на 38-летнего мужчину области (поскольку клуб бюджетный) обошелся в 68 млн рублей, то есть $1 млн!», — написал Степанов.

Ранее сообщалось, что Рыжиков расстроен уходом Андрея Тихонова с поста главного тренера «Крыльев Советов».