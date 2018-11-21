ЦСКА одержал победу над «Жальгирисом» в матче Евролиги
Московский ЦСКА одержал победу над литовским «Жальгирисом» в матче 8-го тура группового этапа Евролиги, сообщает «Советский спорт».
Встреча прошла в Москве и завершилась победой домашней команды в овертайме со счетом 99:97 (16:18, 21:20, 22:22, 27:26, 13:11).
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Самым результативным игроком встречи стал защитник красно-синих Серхио Родригес, записавший на свой счет 24 очка. Также в составе армейского коллектива форвард Уилл Клайберн оформил дабл-дабл.
У «Жальгириса» отметился центровой Антанас Каваляускас, набравший 19 очков.
Ранее сообщалось, что баскетболист ЦСКА Джоэль Боломбой получил российское гражданство.
Баскетбол. Евролига. 8-й тур
ЦСКА (Москва, Россия) — «Жальгирис» (Кануас, Литва) — 99:97 ОТ (16:18, 21:20, 22:22, 27:26, 13:11)