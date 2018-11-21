Адвокат Кокорина опровергла информацию о перечислении денег водителю

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Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова опровергла информацию о том, что ее клиент и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев перечислили избитому ими 8 октября водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой деньги в счет компенсации морального и материального вреда, передает «РИА Новости».

Специалист уверила, что никаких выплат пострадавшим футболисты не производили.

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«Сторона защиты таких действий не предпринимала. Мне ничего об этом неизвестно и самому Александру тоже. Я только что с ним встречалась. Он находится в тюрьме, и странно, если он оттуда может переводить деньги. Тем более неизвестно, о какой сумме идет речь. Разве была экспертиза по этому поводу, кто-то посчитал сумму? Откуда вся эта информация берется? Я бы хотела это опровергнуть», — заявила защитница.

Также она прокомментировала самочувствие форварда сине-бело-голубых.

«Александр чувствует себя хорошо, вполне удовлетворительно. После нашего посещения пошел в спортзал. Настроение у него нормальное. Сейчас ходит в спортзал два раза в неделю, было пять раз. Ему, конечно, хотелось бы заниматься каждый день», — заключил Стукалова.

На данный момент Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка».

Ранее начальник департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Денис Пак вышел с больничного на работу после инцидента с нападением спортсменов.