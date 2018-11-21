РФС поддержал кандидатуру Инфантино на выборах главы ФИФА
Российский футбольный союз (РФС) поддержал кандидатуру президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на пост нового главы организации, сообщает ТАСС.
По словам пресс-службы РФС, решение было принято на заседании исполкома 21 ноября.
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До этого швейцарец заявил о том, что примет участие в выборах главы ФИФА 5 июня 2019 года на конгрессе организации в Париже.
Напомним, что Инфантино ввел пакет реформ, направленных на финансовое и репутационное оздоровление Федерации.
Ранее глава комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин рассказал о предложениях организации ввести новые методы борьбы с нарушениями правил болельщиками на матчах.