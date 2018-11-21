РФС поддержал кандидатуру Инфантино на выборах главы ФИФА

<img src="//img.gazeta.ru/files3/261/12046261/RIAN_5644288.HR-pic905-895x505-58516.jpg">

Российский футбольный союз (РФС) поддержал кандидатуру президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на пост нового главы организации, сообщает ТАСС.

По словам пресс-службы РФС, решение было принято на заседании исполкома 21 ноября.

Реклама

До этого швейцарец заявил о том, что примет участие в выборах главы ФИФА 5 июня 2019 года на конгрессе организации в Париже.

Напомним, что Инфантино ввел пакет реформ, направленных на финансовое и репутационное оздоровление Федерации.

Ранее глава комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин рассказал о предложениях организации ввести новые методы борьбы с нарушениями правил болельщиками на матчах.