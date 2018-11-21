Российские баскетболистки вышли в финал чемпионата Европы 2019 года

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Женская сборная России по баскетболу одолела Венгрию в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

Национальная команда одержала победу над соперницами со счетом 56:53. 20-ю очками отметилась форвард Раиса Мусина.

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Таким образом, на счету российских спортсменок шесть побед в шести матчах, что позволяет им занять первое место в отборочной группе С.

Вторая строчка принадлежит венгеркам, а третья — сборной Латвии.

Финал чемпионата пройдет в города Сербии и столице Латвии.

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