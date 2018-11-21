Российская шахматистка сыграла вничью с китаянкой в третьей партии ЧМ

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Третья партия финала чемпионата мира по шахматам между россиянкой Екатериной Лагно и китаянкой Цзюй Вэньцзюнь закончилась ничьей, сообщает ТАСС.

Лагно играла черными фигурами, действующая чемпионка мира — белыми.

Матч проходил в Ханты-Мансийске.

Согласно правилам, если и в четвертой партии будет ничья, то победитель определиться на тай-брейке.

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Четвертая партия состоится 22 ноября.

Ранее началось расследование инцидента с шумом в изолированном зале во время матча за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной.