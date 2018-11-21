Гвардиола получил предупреждение от FA за критику арбитра

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил предупреждение от Футбольной Ассоциации Англии (FA), передает «Советский спорт».

По информации BBC, наставнику сделали замечание из-за критики в адрес судьи Энтони Тэйлора, которую он высказал на пресс-конференции перед матчем против «Манчестер Юнайтед».

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Испанский специалист заявил, что арбитр может принимать неверные решения по ходу встречи из-за предвзятого отношения к «горожанам».

Тренерам запрещено обсуждает работу рефери в игре, поэтому Гвардиола получил устное предупреждение,

Напомним, что тот матч закончился победой «Манчестер Сити» со счетом 3:1.

Ранее стали известны детали дела, заведенного FA, нападающего «Ливерпуля» и английской сборной Даэниела Старриджа.