Гвардиола получил предупреждение от FA за критику арбитра
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил предупреждение от Футбольной Ассоциации Англии (FA), передает «Советский спорт».
По информации BBC, наставнику сделали замечание из-за критики в адрес судьи Энтони Тэйлора, которую он высказал на пресс-конференции перед матчем против «Манчестер Юнайтед».
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Испанский специалист заявил, что арбитр может принимать неверные решения по ходу встречи из-за предвзятого отношения к «горожанам».
Тренерам запрещено обсуждает работу рефери в игре, поэтому Гвардиола получил устное предупреждение,
Напомним, что тот матч закончился победой «Манчестер Сити» со счетом 3:1.
Ранее стали известны детали дела, заведенного FA, нападающего «Ливерпуля» и английской сборной Даэниела Старриджа.