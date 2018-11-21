У обвиняемого в покушении на убийство гонщика снова проблемы с полицией

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Итальянский гонщик команды Snipers Team Романо Фенати вновь столкнулся с полицией, сообщает «Советский спорт».

Во время гонки на Гран-при Moto3 в Сан-Марино спортсмен сблизился со Стефано Манци и нажал на ручку тормоза на мотоцикле соперника. Он был дисквалифицирован и отчислен из команды.

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А теперь, по информации итальянского издания Il Resto del Carlino, у гонщика вновь проблемы с полицией, которая застала его за превышением скорости. На требование полицейский остановиться Фенати не отреагировал и попытался скрыться. Это ему не удалось. После того, как ему был выписан штраф, гонщик попытался оспорить наказание и вступил в перепалку с полицейскими, за что и был задержан.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в покушении на убийство гонщик вернется в мотоспорт.