Сборная Швеции извинилась за ошибку с фотографией Черчесова
Шведский футбольный союз извинился перед сборной России за допущенную ошибку в официальной программке перед матчем Лиги наций, сообщает «Советский спорт».
В предматчевой программке под составом национальной команды России, где должна была быть фотография Станислава Черчесова, организаторы допустили ошибку и разместили лицо бывшего наставника сборной Словакии Яна Козака.
«Шведский футбольный союз приносит глубочайшие извинения сборной России за ошибку в предматчевой программке. Мы по ошибке поместили фото бывшего главного тренера сборной Словакии. Обещаем, что проведем разъяснительную беседу с главным редактором данного издания», — говорится в заявлении пресс-службы организации.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция — Россия.
Ранее сообщалось, что российские болельщики одолели шведских фанатов в товарищеском матче.
Безуглов - лекарь���� А главному тренеру сборной лучше все-таки с усами и другой прической������ pic.twitter.com/2nUc0X4XQh— Константин Генич (@GenichK) 20 ноября 2018 г.