Сборная Швеции извинилась за ошибку с фотографией Черчесова

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Шведский футбольный союз извинился перед сборной России за допущенную ошибку в официальной программке перед матчем Лиги наций, сообщает «Советский спорт».

В предматчевой программке под составом национальной команды России, где должна была быть фотография Станислава Черчесова, организаторы допустили ошибку и разместили лицо бывшего наставника сборной Словакии Яна Козака.

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«Шведский футбольный союз приносит глубочайшие извинения сборной России за ошибку в предматчевой программке. Мы по ошибке поместили фото бывшего главного тренера сборной Словакии. Обещаем, что проведем разъяснительную беседу с главным редактором данного издания», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция — Россия.

Ранее сообщалось, что российские болельщики одолели шведских фанатов в товарищеском матче.