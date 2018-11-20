СМИ: хавбека «Зенита» Паредеса может заменить игрок «Рубина»

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Полузащитник казанского «Рубина» Игорь Коновалов может перейти в петербургский «Зенит», сообщает Nevasport.ru.

По информации источника, 22-летний хавбек заменит аргентинского игрока сине-бело-голубых Леандро Паредеса, которого намерен приобрести «Милан».

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Руководство петербургской команды изучает варианты трансфера. Одним из способов является обмен полузащитника на Магомеда Оздоева, выступавшего до этого за казанцев.

Напомним, что Коновалов является воспитанником московского «Спартака». В «рубин» он перешел зимой 2018 года из краснодарской «Кубани».

Ранее агент полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича Тончи Мартич прокомментировал возможный переход клиента в чемпионат Италии.