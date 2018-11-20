Пострадавший в метро фанат ЦСКА все еще находится в римской больнице

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В римской больнице на данный момент находится один россиянин, пострадавший в метро перед матчем московского ЦСКА и итальянской «Ромы» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Советник и пресс-секретарь посольства Российской Федерации в Италии Дмитрий Гурин рассказал о состоянии болельщика.

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«На сегодняшний день в римском госпитале находится один российский гражданин, пострадавший в результате аварии эскалатора метрополитена, имевшей место накануне футбольного матча между командами «Рома» и ЦСКА. Его состояние стабильное», — подчеркнул собеседник.

Также он отметил, что за фанатом ухаживают его родственники, помимо близких, поддержку оказывает само посольство.

Напомним, что инцидент произошел из-за поломки в механизме эскалатора.

Ранее Оксана Романова, сестра Дмитрия Тюрина, болельщика ЦСКА, пострадавшего в римском метро, рассказала об условиях содержания брата в больнице.