Экс-защитник сборной России поделился ожиданиями от матча со Швецией

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Бывший защитник казанского «Рубина» и сборной России Олег Кузьмин оценил шансы российской национальной команды в матче со Швецией в рамках группового этапа Лиги нацией, передает «Чемпионат».

Экс-игрок казанцев уверен, что российские футболисты настроены исключительно на победу.

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«Наша сборная не будет играть вторым номером, даже несмотря на то, что встреча выездная и нам достаточно ничьей. Россия попытается реабилитироваться после матча с Германией и показать, что это поражение было случайностью», — поделился мнением спортсмен.

Также он высказался относительно отсутствия многих игроков сборной из-за повреждений.

«Что касается большого количества травм, то оно не скажется на планах на игру, ведь у нас поправился Дзюба. Как нам показывает время, он – системообразующий игрок в команде, многое от него зависит. Будем надеяться на лучшее, на то, что наши сегодня не проиграют. Но второе место трагедией не станет, просто борьба продолжится дальше», — заключил Кузьмин.

Встреча состоится в Стокгольме 20 ноября в 22.45 по московскому времени.

На данный момент в своей группе Россия занимает первое место, однако для выхода в высший дивизион турнира сборная должна одолеть Швецию.

Ранее главный тренер шведов Янне Андерссон прокомментировал предстоящий матч.