Джокович и Хачанов сыграют на турнирах в Дохе и Абу-Даби

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Стали известны теннисисты, которые выступят на турнире в Дохе, сообщает «Советский спорт».

По информации Tennis World USA, в Катаре сыграют первая ракетка мира Новак Джокович, победитель 11 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Доминик Тим, обедитель ВТБ Кубка Кремля Карен Хачанов, итальянец Марко Чеккинато, бельгиец Давид Гоффен, грузин Николоз Басилашвили, а также испанец Роберто-Баутиста-Агут.

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Соревнование пройдет с 31 декабря по 6 января.

Джокович, Хачанов и Тим, помимо Дохи, выступят в Абу-Даби на турнире Mubadala World Tennis Championship, который состоится 27 декабря 2018 года и закончится 29.

Ранее немецкий теннисист Александр Зверев поднялся в рейтинге АТР.