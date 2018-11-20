Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ
«Флорида Пантерз» одержала победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в столице Канады, завершилась со счетом 7:5 в пользу гостей. В состав победителей отличились Трой Брауэр, Александр Барков, Джаред Макканн, Евгений Дадонов, Мишель Хэйли, Фрэнк Ватрано и Майк Хоффман. У гостей дубль оформил Мэтт Дюшейн, также шайбы забросили Дрейк Батерсон, Зак Смит и Брэди Ткачук.
В следующем матче «Флорида» на выезде встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Оттава» в гостях сыграет с «Миннесотой Уайлд».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава Сенаторз» (Оттава, Канада) — «Флорида Пантерз» (Санрайз, США) — 5:7 (1:4, 2:2, 2:1)
1:0 — Дюшейн (Ярош, Шабо) — 01:53
1:1 — Брауэр (Ламмикко) — 04:44
1:2 — Барков (Трочек, Яндл) — 06:35 (5x4)
1:3 — Макканн (Хант) — 11:03
1:4 — Дадонов (Барков, Экблад) — 19:59
2:4 — Дюшейн (Батерсон) — 21:32
3:4 — Батерсон (Дюшейн, Лажуа) — 24:39 (5x4)
3:5 — Хэйли (Ламмикко, Экблад) — 28:49
3:6 — Ватрано (Ламмикко) — 36:29 (4x4)
4:6 — Смит (Райан, Боровецки) — 46:35
5:6 — Ткачук (Стоун, Тирни) — 49:30
5:7 — Хоффман (Ламмикко, Юбердо) — 58:20