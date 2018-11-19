Сломавшая позвоночник на Гран-при гонщица успешно прооперирована
Немецкая гонщица София Флерш, попавшая в аварию во время гонки «Формулы-3» в китайском Макао, была успешно прооперирована, сообщает «Советский спорт».
По информации autosport.com, операция длилась 7 часов.
Врачи уверяют, что пилотесса находится в стабильном состоянии и ее конечности активны. В медицинском учреждении Флерш пролежит около двух недель.
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Напомним, что на повороте «Лиссабон» 17-летняя гонщица на скорости выше 270 км/ч влетела в болид соперника, из-за чего ее автомобиль перелетел через ограждение и врезался в металлическую конструкцию. Немке диагностировали перелом позвоночника.
Ранее российский гонщик и очевидец аварии с Флерш отметил сложность трассы, на которой они выступали.