Сломавшая позвоночник на Гран-при гонщица успешно прооперирована

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Немецкая гонщица София Флерш, попавшая в аварию во время гонки «Формулы-3» в китайском Макао, была успешно прооперирована, сообщает «Советский спорт».

По информации autosport.com, операция длилась 7 часов.

Врачи уверяют, что пилотесса находится в стабильном состоянии и ее конечности активны. В медицинском учреждении Флерш пролежит около двух недель.

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Напомним, что на повороте «Лиссабон» 17-летняя гонщица на скорости выше 270 км/ч влетела в болид соперника, из-за чего ее автомобиль перелетел через ограждение и врезался в металлическую конструкцию. Немке диагностировали перелом позвоночника.

Ранее российский гонщик и очевидец аварии с Флерш отметил сложность трассы, на которой они выступали.