Российские керлингисты одержали вторую победу на чемпионате Европы
Мужская сборная России по керлингу победила во второй раз на чемпионате Европы, сообщает «Советский спорт».
Спортсмены Михаил Васьков, Алексей Тузов, Петр Кузнецов, Алексей Куликов и Антон Калалб одолели команду из Нидерландов со счетом 5:2.
До этого сборная одержала победу над шотландцами со счетом 8:7. Уступили россияне немцам (6:10), полякам (4:8) и шведам (3:5).
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20 ноября национальной команде предстоит встреча с Финляндией и Швейцарией.
Напомним, что четыре лучшие сборные по итогам кругового турнира выйдут в плей-офф.
Ранее на проходящем в эстонском Таллине чемпионате Европы по керлингу женская сборная России провела свой четвертый матч и проиграли команде из Чехии.