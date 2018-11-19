Российские керлингисты одержали вторую победу на чемпионате Европы

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Мужская сборная России по керлингу победила во второй раз на чемпионате Европы, сообщает «Советский спорт».

Спортсмены Михаил Васьков, Алексей Тузов, Петр Кузнецов, Алексей Куликов и Антон Калалб одолели команду из Нидерландов со счетом 5:2.

До этого сборная одержала победу над шотландцами со счетом 8:7. Уступили россияне немцам (6:10), полякам (4:8) и шведам (3:5).

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20 ноября национальной команде предстоит встреча с Финляндией и Швейцарией.

Напомним, что четыре лучшие сборные по итогам кругового турнира выйдут в плей-офф.

Ранее на проходящем в эстонском Таллине чемпионате Европы по керлингу женская сборная России провела свой четвертый матч и проиграли команде из Чехии.