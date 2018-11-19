Сборная Швеции проанализировала игру России на ЧМ-2018 перед матчем

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Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист прокомментировал предстоящий заключительный матч группового этапа Лиги наций с Россией, передает Sport24.

Защитник сравнил российских форвардов Артема Дзюбу и Ари.

«Дзюба — физически сильный, мы неоднократно сталкивались. Ари — больше дриблер, он все-таки бразилец. Но кто бы ни вышел в составе, будет интересно с ними встретиться», — поделился мнением футболист.

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Также он высказался относительно выступления России на чемпионате мира 2018 года.

«Мы проанализировали игру России, на ЧМ наконец-то сработала их система. Раньше они играли в атаку, сейчас стали действовать ниже, играть на контратаках, использовать длинные мячи в расчете на Дзюбу. Сейчас Россию устраивает ничья, не думаю, что игра будет отличной от той, что в Калининграде», — подчеркнул Гранквист.

Встреча состоится 20 ноября в 22.45 по московскому времени.

Ранее защитник сборной России и казанского «Рубина» Егор Сорокин рассказал о своем отношении к Дзюбе.