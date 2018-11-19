Клуб КХЛ «Адмирал» уволил генерального директора за долги по зарплате

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Сергей Сошников покинул пост генерального директора владивостокского «Адмирала», выступающего в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС.

По словам пресс-службы клуба, руководство отстранило Сошникова от должности. Это решение принадлежит дисциплинарному комитету КХЛ, который до этого дисквалифицировал гендиректора и заместителя по спортивной работе Александра Селиванова за долги по заработной плате перед хоккеистами.

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«За год моей работы клуб успел очень многое, к настоящему моменту «Адмирал» твердо стоит на ногах в финансовом аспекте, что и являлось основной моей задачей в момент привлечения на работу в качестве кризисного управляющего. Я твердо знаю, что все, с кем мне довелось работать в клубе, знают четкий и понятный курс, который был проложен за это время», — подчеркнул бывший гендиректор.

Также он отметил, что увольнение не стало для него неожиданностью.

«Ситуация, начавшаяся задолго до моего прихода в клуб, и моя дисквалификация, затрудняют участие клуба в КХЛ. Решение, принятое наблюдательным советом, ожидаемое, я с ним согласен. Все слишком затянулось. Сделав, пожалуй, максимум возможного, вылечив, оздоровив систему, отпускаю «Адмирал» в долгое счастливое плавание», — заключил Сошников.

Он занимал данный пост с декабря 2017 года.

Ранее московский «Спартак» одержал победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.