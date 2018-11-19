Российская шахматистка сыграла вничью с китаянкой в партии ЧМ
Первая партия финала чемпионата мира по шахматам между россиянкой Екатериной Лагно и китаянкой Цзюй Вэньцзюнь закончилась ничьей, сообщает ТАСС.
Лагно играла черными фигурами, действующая чемпионка мира — белыми.
Матч проходил в Ханты-Мансийске.
В финале шахматистки проведут четыре классические партии. При необходимости спортсменки сыграют тай-брейк.
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Вторая партия состоится 20 ноября.
Ранее российский шахматист Сергей Шипов поделился ожиданиями от предстоящих партий за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной.