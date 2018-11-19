Климов поделился эмоциями от победы на этапе КМ по прыжкам с трамплина

Чемпион России 2017 года Евгений Климов прокомментировал свою победу на первом этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в польской Висле, передает ТАСС.

Спортсмен, который редко многословно отвечает на вопросы журналистов, высказался относительно своего успешного выступления.

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«Атмосфера была потрясающей, все было идеально. Спасибо польским болельщикам, подарившим такую атмосферу. Я также хочу поблагодарить организаторов за великолепную подготовку трамплина», — поделился эмоциями Климов.

Примечательно, что до этого российские прыгуны никогда не побеждали на этапах Кубка мира.

Ранее президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский поздравил всех с этой исторической победой.