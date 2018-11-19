Тренер сборной Норвегии: Климову на этапе КМ помог победить комбинезон
Тренер сборной Норвегии Александр Штокль предположил, почему чемпион России 2017 года Евгений Климов победил на первом этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в польской Висле, передает ТАСС.
Специалист заявил, что россиянин одержал победу благодаря комбинезону из особой ткани.
«Я думаю, что костюм сделал многое для победы. Конечно, дело не только в комбинезоне, надо также иметь хорошую технику», — приводит слова наставника телеканал TV2.
Он также рассказал, что такие костюмы до этого использовали только норвежцы, но в этом сезоне они стали доступны прыгунам из других стран.
«В прошлом году только норвежская команда имела такие костюмы. Мы просто скупили все, и производитель не смог обеспечить другие команды», — заключил Штокль.
Напомним, что до Климова российские прыгуны никогда не побеждали на этапах Кубка мира.
Ранее президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский поздравил всех с исторической победой на соревновании.