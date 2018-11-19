Отец Хабиба отрекся от наставничества подозреваемого в убийстве росгвардейца

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал информацию о том, что он тренировал подозреваемого в убийстве росгвардейца Шахбана Мачиева, передает Sport24.

Инцидент с участием чемпиона мира по рукопашному бою Мачиева произошел 18 октября в одном из кафе Дагестана. В заведении завязалась драка, которую пытался предотвратить сотрудник Росгвардии Мурад Рамазанов. Он погиб при исполнении во время перестрелки, получив множественные огнестрельные ранения.

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После трагедии в прессе появилась информация о том, что главного подозреваемого в убийстве Рамазанова бойца Мачиева тренировал Абдулманап Нурмагомедов.

«Честно говоря, он у меня не тренировался. Многие пишут об этом, но это не так. Он занимался полноконтактным рукопашным боем, а у меня — боевое самбо. Конечно, виделись с ним — в Дагестане все друг друга видят, но в зале — нет. Так что ничего о нем не знаю и сказать не могу», — рассказал Нурмагомедов-старший.

Ранее сообщалось, что боец UFC Рустам Хабилов прокомментировал информацию о перестрелке с участием Мачиева.