Дзюба поделился ожиданиями от матча со сборной Швеции в Лиге наций

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Лиги наций против команды Швеции, сообщает «Советский спорт».

«У нас есть тренерский штаб и Станислав Саламович, который лучше знает, как нужно действовать и что нужно исправлять. Понятно, что много травмированных и это проблема для любой сборной. Это проблема, но есть резервы, это шанс для других ребят. Нужно сплотиться и выстоять.

Реклама

Со Швецией в первые 15-20 минут точно будет непросто, а там нужно будет гнуть свою линию. Точно нельзя играть на ничью, потому что это очень опасно», — цитирует футболиста пресс-служба национальной команды.

Встреча между сборными России и Швеции пройдет в Стокгольме 20 ноября.

Ранее Дзюба оценил игру сборной России в матче против команды Германии.