Швейцария разгромила Бельгию и вышла в плей-офф Лиги наций

Сборная Швейцарии разгромила команду Бельгии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Люцерне, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Харис Сеферович, также отличились Рикардо Родригес и Нико Эльведи. У гостей дубль в активе Торгана Азара.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Благодаря этой победе сборная Швейцарии заняла первое место в Группе 2 высшего дивизиона Лиги наций и вышла в плей-офф турнира.

Лига наций. Лига A. Группа 2. 6-й тур

Швейцария — Бельгия — 5:2

Голы: 0:1 — Торган Азар, 2; 0:2 — Торган Азар, 17; 1:2 — Родригес, 26 (пенальти); 2:2 — Сеферович, 31; 3:2 — Сеферович, 44; 4:2 — Эльведи, 62; 5:2 — Сеферович, 84