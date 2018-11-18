Карлсен и Каруана сыграли вничью в седьмой партии матча
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Норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана сыграли вничью в седьмой партии матча за шахматную корону, сообщает «Советский спорт».
За белые фигуры играл абсолютный чемпион мира.
Встреча завершилась на 40-м ходу.
Общий счет после седьмой партии равен 3,5:3,5
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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