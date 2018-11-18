Карлсен и Каруана сыграли вничью в седьмой партии матча

Магнус Карлсен и Фабиано Каруана в матче за шахматную корону Reuters
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Норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана сыграли вничью в седьмой партии матча за шахматную корону, сообщает «Советский спорт».

За белые фигуры играл абсолютный чемпион мира.

Встреча завершилась на 40-м ходу.

Общий счет после седьмой партии равен 3,5:3,5

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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