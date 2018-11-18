Российские дзюдоисты выиграли два золота на этапе Гран-при в Гааге

Российские дзюдоисты завоевали две золотые медали на этапе серии Гран-при в голландской Гааге, сообщает ТАСС.

Трехкратный призер чемпионатов мира Муса Могушков занял первую строчку в весовой категории до 73 кг. Победительница чемпионата России Антонина Шмелева одержала верх над соперниками в весе до 78 кг.

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Помимо российский спортсменов, в турнире участвовали 412 дзюдоистов из 62 стран. Этап проходил с 16 по 18 ноября.

Ранее дзюдоисты Арман Адамян и Руслан Шахбазов одержали победу в молодежном чемпионате Европы U23 в Венгрии.