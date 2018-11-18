Российский гонщик и очевидец аварии с Флерш отметил сложность трассы

Российский гонщик команды SMP Racing Роберт Шварцман прокомментировал аварию с пилотессой Софией Флерш на Гран-при Макао «Формулы-3», передает «Советский спорт».

Пресс-служба команды попросила спортсмена рассказать о гонке, но отметил, что это сложно, учитывая происшествие.

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«Гонку комментировать сложно в связи с аварией, которая случилась, я хочу пожелать всем здоровья и скорейшего выздоровления. Трасса очень сложная и требует повышенной концентрации в любом заезде. Мы это видели во время всех сессий – были и желтые флаги, и красные», — подчеркнул гонщик.

Он поделился эмоциями относительно десятого места, которое заработал на турнире.

«Адаптироваться к трассе в полной мере мне не удалось, чистые круги можно по пальцам пересчитать, постоянный трафик, а в квалификации на быстром круге меня заблокировали. Но я улучшал позиции в каждом заезде и думал, что в главной гонке будет реально побороться за первую пятерку. В итоге – десятое место в общей классификации, что тоже неплохо для дебюта», — заключил Шварцман.

Напомним, что он стал первым россиянином, попавшим на гонку со статусом Кубка мира Международной автомобильной федерации (ФИА).

Ранее Флерш заявила, что 19 ноября ей предстоит операция.