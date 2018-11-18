Глава ФПЛДР поздравил всех с исторической победой на этапе Кубка мира

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский прокомментировал победу Евгения Климова на первом этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в польской Висле, передает ТАСС.

Глава организации заявил, что победа — это результат тщательной подготовки спортсмена.

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«Нельзя сказать, что выступление неожиданное для нас, наверное, это большая неожиданность для тех, кто не верил, что лето от зимы не отличается. Лето Женя прошел лидером, и особо приятно, что на снегу лишний раз доказал, что находится в хорошей форме. Скажу без высоких оценок, что есть удовлетворение и радость, но впереди еще длинный сезон, в том числе и главные старты — «Турне четырех трамплинов» и чемпионат мира. Всех любителей и специалистов поздравляю с этой исторической победой, Женя — молодец», — подчеркнул президент ФПЛДР.

Также он поделился ожиданиями от последующих выступлений прыгуна с трамплина.

«Тренерский штаб понимает, что на протяжении четырех месяцев каждые выходные идут старты. Тренеры должны сделать определенные выводы, проанализировать, где должен быть спад формы. К главным стартам сезона Женя должен быть на уровне, не только быть лидером российской команды, но и бороться как минимум за шестерку сильнейших», — заключил Дубровский.

Напомним, что до этого российские прыгуны никогда не побеждали на этапах Кубка мира.

Ранее мужская сборная России одержала победу над Шотландией в третьем матче чемпионата Европы по керлингу в Таллине.