Семак объяснил отсутствие Маркизио в матче «Зенит» — «Шальке»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал товарищеский матч команды против немецкого «Шальке 04», передает Sport24.

Наставник рассказал, почему на поле не выходил полузащитник Клаудио Маркизио.

«Маркизио не принимал участие в матче по состоянию здоровья. Он получил небольшое повреждение», — сообщил специалист.

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Напомним, что сине-бело-голубые одержали победу над немецким клубом со счетом 2:1. Голы оформили полузащитники Матиас Краневиттер и Магомед Оздоев.

Встреча прошла на стадионе «Зенит-Арена».

Ранее сообщалось, что нападающий петербургской команды Артем Дзюба присоединится к сборной России для подготовки к матчу Лиги наций против Швеции.