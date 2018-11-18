«Зенит» одержал победу над «Шальке» в товарищеском матче

Петербургский «Зенит» одолел немецкий «Шальке 04» в товарищеском матче, сообщает ТАСС.

Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1.

В составе победителей отличились оформленными голами полузащитники Матиас Краневиттер и Магомед Оздоев. В немецком клубе проявил себя хавбек Стивен Скрыбски.

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Встреча прошла на стадионе «Зенит-Арена». За игрой наблюдали 41214 зрителей.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургской команды Артем Дзюба присоединится к сборной России для подготовки к матчу Лиги наций против Швеции.

Товарищеские матчи. Клубы

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Шальке» (Гельзенкирхен) 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 — Краневиттер, 6, 1:1 — Скрыбски, 35, 2:1 — Оздоев, 79.