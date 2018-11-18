Джокович поделился ожиданиями от матча чемпионата ATP со Зверевым

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал матч против южноамериканца Кевина Андерсона в рамках полуфинала Итого чемпионата Ассоциациb теннисистов-профессионалов (ATP), передает «Советский спорт».

Спортсмен заявил, что эта победа является для него самой важной на неделе.

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«Думаю, это лучший матч, который я провел на этой неделе. Это произошло очень вовремя. Заранее настраивался набрать как можно больше очков на приёме второй подачи Андерсона. Пытался постоянно оказывать на него давление в его розыгрышах. Очевидно, это помогло», — подчеркнул серб.

Также он поделился ожиданиями от встречи с представителем Германии Александром Зверевым

«Зверев? Я хорошо сыграл против него на групповом этапе, но тогда он показывал не лучший теннис. Против Роджера Саша выглядел отлично. Для нас обоих это будет последний матч года. Пусть победит сильнейший,» — заявил Джокович.

Матч состоится 18 ноября в 21.00 по московскому времени.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал фаворита Итогового турнира.