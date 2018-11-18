Кулижников завоевал золото на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира

Конькобежец Павел Кулижников РИА Новости
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Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в Японии, сообщает «Советский спорт».

Кулижников прошел дистанцию за 1 минуту 7,858 секунды. Вторым стал голландец Кьелд Нейс (1.08,392). Третье место занял его соотечественник Томас Крол (1.08,623).

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Россияне Виктор Муштаков и Денис Юсков заняли девятое и 13-е места соответственно.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Первый этап. Япония. Мужчины. Дивизион А. 1000 м
1. Павел Кулижников (Россия) — 1.07,658
2. Кьелд Нейс (Нидерланды) — 1.08,392
3. Томас Крол (Нидерланды) — 1.08,623…
9. Виктор Муштаков (Россия) — 1.09,687…
13. Денис Юсков (Россия) — 1.09,932.