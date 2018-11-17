Алина Загитова победила на этапе Гран-при в Москве

Российская фигуристка Алина Загитова победила на этапе серии Гран-при в Москве, сообщает ТАСС.

Спортсменка заняла первое место в произвольной программе, получив 142,17 балла.

Сумма двух прокатов составила 222,95 баллов.

Таким образом, Загитова прошла в финал Гран-при, который состоится в Ванкувере с 5 по 8 декабря.

Реклама

До этого олимпийская чемпионка 2018 года одержала победу на этапе в Хельсинки.

Ранее тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Нина Мозер высказался относительно выступления подопечных на этапе серии Гран-при в Москве.