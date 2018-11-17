ЦСКА одолел «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ

Московский ЦСКА победил татарский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».

Игра завершилась счетом 2:1 в пользу столичной команды. В составе победителей отличились нападающие Линден Вей и Сергей Толчинский. Гол у проигравших оформил защитник Адам Полашек.

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Это пятая победа армейцев кряду. Таким образом, они занимают первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, в то время как «Нефтехимик» девятую в Восточной.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о травме Даниила Тарасова.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

0:1 — Полашак (Няттинен, Руохомаа) — 01:54

1:1 — Вей (Попов, Капризов) — 15:45

2:1 — Толчинский — 33:26