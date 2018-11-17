Спортивная пара Тарасова и Морозов победили на этапе Гран-при в Москве

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу на этапе серии Гран-при в Москве среди спортивных пар, сообщает «Советский спорт».

За короткую и произвольную программу дуэт получил 220,25 баллов.

Таким образом, спортсмены прошли в финал турнира, который состоится в Ванкувере с 5 по 8 декабря.

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Вторая строчка этапа принадлежит итальянцам Николь Делла Монике и Маттео Гуаризе (203,83), треть место тоже заняли россияне — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (190,01).

Ранее Александра Степанова и Иван Букин стали первыми среди танцевальных дуэтов на этапе Гран-при.