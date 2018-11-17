Российский прыгун с трамплина выиграл квалификацию на этапе Кубка мира
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Победитель чемпионата России 2017 года Евгений Климов одержал победу на квалификации на первом этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина, сообщает «Советский спорт».
Соревнование проходило в польской Висле.
Результат спортсмена — 137 метров.
Квалификационный барьер преодолели также Дмитрий Васильев, занявший 23-е место, и Денис Корнилов, которому принадлежит 42-я строчка. Михаил Назаров не пробился в последующие этапы (52-е место).
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17 ноября в Висле состоится командный старт. 18 ноября пройду основные индивидуальные соревнования.
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