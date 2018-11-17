Россиянка Лагно вышла в финал чемпионата мира по шахматам

Россиянка Екатерина Лагно прошла в финал женского чемпионата мира по шахматам в Ханты-Мансийске, сообщает «Советский спорт».

Спортсменка сначала не могла обыграть представительницу Украины Марию Музычук в полуфинале, дважды завершая матчи ничьей, но в итоге одолела соперницу на тай-брейке со счетом 3:1.

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В финале девушке предстоит встреча, состоящая из четырех партий, с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Примечательно, что Вэньцзюнь в полуфинале одержала победу над россиянкой Александрой Костенюк.

Ранее норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана сыграли вничью во второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.