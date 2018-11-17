Российские фигуристы остались без медалей на этапе Гран-при в России

Японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл этап серии Гран-при в Москве, сообщает ТАСС.

За свое выступление в произвольной программе японец получил 167,89 балла. А по сумме двух программ — 278,42.

Вторым стал ученик Этери Тутберидзе грузин Морис Квителашвили (248,58), а замкнул тройку лучших японец Кадзуки Томоно (238,73).

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Российские мужчины-одиночники не смогли забраться на пьедестал. Лучшим среди россиян стал Михаил Коляда, получивший по сумму двух программ 225,42 балла и занявший четвертое место. Его соотечественники Андрей Лазукин (215,78) и Артур Дмитриев (189,58) показали восьмой и 11-й результат соответственно.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее сообщалось, что Коляда признал ошибки в произвольной программе на этапе Гран-при в России.