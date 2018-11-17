Туктамышева не против познакомиться с Хабибом Нурмагомедовым

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о своем соотечественнике и чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибе Нурмагомедове, передает RT.

На турнире UFC 229 Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона в легком весе. После поединка россиянин выпрыгнул из октагон и напал на тренера Макгрегора Диллона Дэниса, из-за чего в зале завязалась драка.

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«Я не интересовалась всей этой шумихой вокруг него. Не знаю, можно было бы встретиться, наверное», — сказала фигуристка.

Также Туктамышева подчеркнула, что не может с наслаждением наблюдать за смешанными единоборствами.

«Я все-таки девочка, больше за красивые виды спорта. А там жестокость, которую я не люблю», — отметила спортсменка.

Ранее сообщалось, что Туктамышева поддержала недовольство Андрея Лазукина упоминаниями их отношений.