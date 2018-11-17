Туктамышева поддержала недовольство Лазукина упоминаниями их отношений

Российская фигуристка-одиночница Елизавета Туктамышева прокомментировала недовольство своего коллеги и бойфренда Андрея Лазукина о том, что он фигурирует в прессе исключительно как ее парень, передает RT.

21-летняя чемпионка мира отметила, что Лазукин заслуживает того, чтобы его называли по имени.

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«Я понимаю его. Тяжело, когда человека воспринимают не как личность, а как чьего-то партнера. Это неправильно. Это неуважение. Андрей такой же спортсмен, как и я, член сборной России по фигурному катанию, и заслуживает, чтобы его имя произносили вслух. Я поддерживаю его позицию, он молодец, что сказал об этом.

В принципе, я еще до интервью знала, что он озвучит свое мнение. Все правильно. Если хочешь что-то — лучше сделать», — сказала Туктамышева.

Ранее сообщалось, что Туктамышева объяснила свои высказывания о Дональде Трампе.