«Вашингтон» обыграл «Колорадо» благодаря голу Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» одержал выездную победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла в Денвере и завершилась победой столичной команды в овертайме со счетом 3:2.

Реклама

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой во втором периоде. Этот гол стал для Овечкина 13-м в сезоне и 620-м за карьеру в НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» по буллитам обыграл «Чикаго».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

1:0 – Седерберг (Джост, Бэрри) – 01:08 (5x5),

1:1 – Смит-Пелли (Стивенсон, Бойд) – 28:55 (5x5),

1:2 – Овечкин (Бекстрем, Уилсон) – 38:29 (5x5),

2:2 – Уилсон (Коул, Жирар) – 57:16 (5x5),

2:3 – Бекстрем (Карлсон, Уилсон) – 60:22 (3x3).