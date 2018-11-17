Усик хочет провести бой с легендарным непобежденным боксером

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик может отложить переход в супертяжелую категорию ради поединка с американцем Андре Уордом, сообщает «Советский спорт».

Об этом рассказал менеджер украинца Александр Красюк.

«Только бог знает, увидим ли мы еще Усика в первом тяжелом весе. Мы планируем провести следующий бой в супертяжелом весе, но у нас есть один вариант, который появился на повестке дня совсем недавно. У нас есть американский боксер, высказавший не пожелание, а скорее сказавший о возможности провести поединок с Усиком в первом тяжелом весе. Речь идет о том, кто дважды победил Сергея Ковалёва, — об Андре Уорде», — рассказал Красюк в интервь YouTube-каналу VideoBoxing.

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34-летний Уорд за свою карьеру не потерпел ни одного поражения. Он является олимпийским чемпионом в полутяжелом весе, а также чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBA, WBC, The Ring.

Ранее сообщалось, что менеджер Усика Красюк назвал следующего противника боксера.