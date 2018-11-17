Нурмагомедову интересен бой с Макгрегором по правилам бокса

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о возможном поединке с Конором Макгрегором, передает газета «Известия».

Он отметил, что этот поединок может быть интересен, если пройдет по правилам бокса.

«Что касается поединка против Конора по правилам бокса, то такой бой нам интересен. Хабиб показал, что способен побеждать лучших ударников смешанных единоборств. Он говорил об этом и раньше, но мало кто в это верил. Однако после ярких побед над Майклом Джонсоном, Эдсоном Барбозой и Конором начинают верить. Нурмагомедов способен сделать это и на боксерском ринге.

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У Хабиба есть все навыки для победы по правилам бокса. Одним из ключевых навыков могу назвать выносливость», — заявил он.

Ранее экс-чемпион UFC поддержал решение Хабиба Нурмагомедова отправиться в Нигерию.