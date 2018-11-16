Жена Мамаева высказалась об аресте супруга

Жена арестованного полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала о некоторых тонкостях уголовного дела, передает «Советский спорт».

Мамаева отметила, что ее мужа, а также нападающего «Зенита» Александра Кокорина неправильно обвинять в расизме.

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«Ребят обвиняют в расизме, но мы хотим показать, что это не так. Начнем с того, что я, жена Паши, не русская. Так что эти обвинения не соответствуют действительности.

Мой муж не святой. Никогда таким не был. Но обвинять его в расизме неверно. Приписывать статью, которая не подходит, тоже не нужно. Говорить, что он врет о том, что раскаивается, не надо. Он и правда раскаивается. Он не стал резко верующим в тюрьме. Он всегда был верующим», — поделилась Алана.

Жена хавбека также заявила, что не знает, что еще нужно для прощения ее мужа.

«Это сложно назвать избиением. Первым было оскорбление водителя. Он первым поднял руку. А потом понеслось. Никто не говорит, что это хорошо. Это плохо. Их надо наказать. Но и Александр, и Павел извинились, предприняли меры в финансовом плане. Возместили моральный ущерб, признали вину, сдали паспорта, говорят, что готовы сотрудничать. Что еще нужно? Повесить их? Расстрелять?» — заключила она.

Ранее адвокат обжаловал отказ суда принять заявление об освобождении Мамаева под залог.