Тарасова и Морозов выиграли короткую программу и установили мировой рекорд
Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в короткой программе на пятом этапе Гран-при в России, сообщает ТАСС.
Российская пара набрала 78,47 балла и установи мировой рекорд. Вторыми стали итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (72,32 балла). Третий результат показали представители России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (69,38).
Еще одна российская пара Алиса Ефимова и Александр Коровин (65,46) заняли четвертое место.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнований.
Ранее россияне Александра Степанова и Иван Букин заняла первое место в ритм-танце.
Фигурное катание. Гран-при. Россия. Парное катание. Короткая программа
1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 78,47.
2. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) — 72,32.
3. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия) — 69,38.
4. Алиса Ефимова / Александр Коровин (Россия) — 65,46.