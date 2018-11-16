Российский тренер отметил прогресс в катании Ханю

Российский тренер Олег Васильев поделился мнением о прогрессе в катании двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию японца Юдзуру Ханю.

«Мы все ждали рекорда Юдзуру, потому что этот спортсмен растет, несмотря на то, что он уже стал двукратным олимпийским чемпионом. Ханю понимает, что ему нужно двигаться дальше, и я уверен — не думает о третьем олимпийском золоте. Он любит дело, которым занимается и несет бремя ответственности за то, что он особенный — это его же слова», — цитирует Васильева ТАСС.

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Также эксперт отметил, что Ханю — «инопланетянин от фигурного катания», «с большой буквы особенный», «не от мира сего фигурист в самом хорошем понимании этого выражения».

Японец занял первое место в короткой программе на этапе серии Гран-при, который стартовал в Москве 16 ноября. Ханю набрал рекордные 110,53 балла, побив принадлежавший ему же рекорд в 106,69 баллов, установленный на этапе в Хельсинки.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее Ханю рассказал о связи своего катания с российскими традициями.