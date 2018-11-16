Российского бойца ММА нокаутировали в дебютном бое Bellator 209

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Кирилл Сидельников уступил представителю Израиля Адаму Керешу на турнире Bellator 209, сообщает «Советский спорт».

Это был дебютный поединок россиянина, который закончился техническим нокаутом в первом раунде.

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На счету Кереша на данный момент три победы в трех боях, а в активе Сидельникова шесть поражений при 11 победах.

Ранее американский боксер Флойд Мейвезер-младший сообщил, что поединок против японского бойца ММА Тенсина Насукавы все-таки состоится.