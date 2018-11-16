Российского бойца ММА нокаутировали в дебютном бое Bellator 209

Чемпионат мира по MMA в Бахрейне Пресс-служба Союза ММА России
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Кирилл Сидельников уступил представителю Израиля Адаму Керешу на турнире Bellator 209, сообщает «Советский спорт».

Это был дебютный поединок россиянина, который закончился техническим нокаутом в первом раунде.

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На счету Кереша на данный момент три победы в трех боях, а в активе Сидельникова шесть поражений при 11 победах.

Ранее американский боксер Флойд Мейвезер-младший сообщил, что поединок против японского бойца ММА Тенсина Насукавы все-таки состоится.