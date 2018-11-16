Боец ММА из команды Емельяненко одолел американца на Bellator 209
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков из команды четырехкратного чемпиона мира Федора Емельяненко победил американца Фила Дэвиса на турнире Bellator 209, сообщает «Советский спорт».
Россиянин одолел соперника в полутяжелом весе. Победа досталась ему раздельным решением судей.
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На счету Немкова теперь десять удачных поединков и два поражения.
Ранее американский боксер Флойд Мейвезер-младший сообщил, что поединок против японского бойца ММА Тенсина Насукавы все-таки состоится.