Боец ММА из команды Емельяненко одолел американца на Bellator 209

Бой между Федором Емельяненко и Чейлом Соненном, 13 октября 2018 года Gregory Payan/AP
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков из команды четырехкратного чемпиона мира Федора Емельяненко победил американца Фила Дэвиса на турнире Bellator 209, сообщает «Советский спорт».

Россиянин одолел соперника в полутяжелом весе. Победа досталась ему раздельным решением судей.

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На счету Немкова теперь десять удачных поединков и два поражения.

Ранее американский боксер Флойд Мейвезер-младший сообщил, что поединок против японского бойца ММА Тенсина Насукавы все-таки состоится.