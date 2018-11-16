«Реал» одолел «Химки» в матче Евролиги

«Реал» одержал победу над «Химками» в рамках первого игрового дня седьмого тура Евролиги, сообщает «Советский спорт».

Команда из Московской области уступила соперникам со счетом 79:74.

В составе победителей отличился защитник Джейси Кэрролл, набравший 15 очков. В «Химках» проявили себя Тони Крокер и Энтони Гилл. Также нападающий российского клуба Джордан Мики оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.

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Лидер «Химок» Алексей Швед участие в матче не принимал по причине болезни.

Встреча проходила в Мадриде.

Ранее форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поднялся на пятое место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по очкам за карьеру.

Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур

«Реал» (Мадрид, Испания) — «Химки» (Химки, Россия) — 79:74